Более 7 тысяч предложений по месту для храма получили в мэрии Екатеринбурга

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В мэрию Екатеринбурга поступило уже 7,5 тысячи предложений жителей города по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение горадминистрации.

Отмечается, что собирать предложения по выбору места для строительства храма власти Екатеринбурга начали в понедельник, 20 мая.

«Специалисты успели обработать уже 4,7 тысячи заявок», — говорится в сообщении мэрии.

В администрации Екатеринбурга предупредили, что сбор предложений продлится до 29 мая включительно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение о строительстве храма.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга (74%) выступили против возведения храма на месте сквера.