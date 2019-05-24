Во всех школах Воркуты отменили занятия из-за метели

В18 школах Воркуты отменены уроки из-за сильной метели, сообщает ТАСС.

Руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев отметил, что «на проведении единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается».

Глава города добавил, что сильная метель идет еще с утра, однако это не является чрезвычайной ситуацией для республики Коми.

«Погода пока без изменений до вечера», — заключил Гурьев.

Ранее снег также выпал в Салехарде.