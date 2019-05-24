Звонок Скрипаля передали в СК

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что передала запись разговоров с ним в Следственный комитет России, передает ТАСС.

«Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный... [Материалы в Следственный комитет] уже передала», — сказала Виктория Скрипаль.

При этом в управлении СУ СК по Ярославской области сообщили, что к ним документы от Виктории Скрипаль не поступали и предположили, что она могла передать их в Центральный аппарат СК России.

Накануне стало известно, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в марте прошлого года в британском Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории в России.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.