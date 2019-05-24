Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-скандала

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов заявил, что директор школы, в которой выпускники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной, не будет увольняться. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Группа выпускников, которая решила устроить «день непослушания», пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора и пообещала уволиться.

Как отмечается, депутат опроверг сообщения, что директор школы якобы уволилась.

Ранее сообщалось, что директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах.

После инцидента в школе во Владивостоке устроили проверку.