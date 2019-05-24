Гомофобию официально приравняли к преступлениям в Бразилии

В Бразилии большая часть судей Верховного суда выступила за то, чтобы гомофобию в стране приравняли к преступлению, передает Globo.

Как отмечается, теперь в Бразилии все ущемления прав секс-меньшинств будут приравниваться к преступлениям на расовой почве.

Ксенофобы, которые будут как-то оскорблять или ущемлять права геев и лесбиянок, будут наказаны и могут получить до пяти лет тюрьмы.

Ранее опрос показал, что почти половина россиян хочет равных прав для геев и лесбиянок.