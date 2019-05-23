Какие наркотики нашли в квартире Абызова, рассказал адвокат

Адвокат Руслан Кожура заявил, что следствие обнаружило в арендуемой экс-министром Михаилом Абызовым квартире небольшое количество марихуаны, сообщает ТАСС.

По его словам Абызов не жил в этой квартире, там шел ремонт.

Адвокат Александр Аснис рассказал, что следствие не предъявляет бывшему министру претензий в хранении небольшого количества наркотиков.

По его данным, количество найденного не дает оснований для возбуждения уголовного дела. Административный материал направлен в полицию, отметил Аснис.

Ранее следствие заявило, что в квартире Абызова были найдены наркотики.