Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал за границу

Cовладелец компании «Каскад» Чингиз Агаронов заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в даче взяток военным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

НПО «Каскад» — поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны и Кремля.

Отмечается, что Агаронов является гражданином России и Израиля.

По материалам дела, он покинул Россию в 2016 году.

Дело в отношении Агаронова возбуждено по ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).