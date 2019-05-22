«Гендерной дискриминацией» назвали завышенный проходной балл для девочек в Перми

Россиян возмутили требования одной из пермских гимназий, куда девочки вынуждены поступать с завышенным проходным баллом.

Омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова назвала «гендерной дискриминацией» завышенные требования для девочек, которые поступают в первый класс в одной из гимназий города, передает РИА «Новости».

Также отреагировали на этот случай и в департаменте образования администрации города. Как рассказали в ведомстве, разный проходной балл был утвержден в соответствии с действующим в учебном учреждении локальным актом. С разными требованиями при приеме в первый класс столкнулись лишь те, кто претендовал на «свободные места».

Ранее сообщалось, что разные проходные баллы для девочек и мальчиков установили в гимназии в Перми.