Делать компост из человеческих останков разрешили в США

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли разрешил делать из человеческих останков компост. Об этом сообщает The Seattle Times.

По данным издания, закон вступит в силу 1 мая 2020 года.

Как отмечается, Инсли разрешил создание компоста из человеческих останков в качестве альтернативы захоронению и кремации.

При этом законопроект был одобрен в обоих палатах законодательного органа штата.

Ранее сообщалось, что в Бельгии предложили использовать прах умерших для удобрения.