Делать компост из человеческих останков разрешили в США
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли разрешил делать из человеческих останков компост. Об этом сообщает The Seattle Times.
По данным издания, закон вступит в силу 1 мая 2020 года.
Как отмечается, Инсли разрешил создание компоста из человеческих останков в качестве альтернативы захоронению и кремации.
При этом законопроект был одобрен в обоих палатах законодательного органа штата.
Ранее сообщалось, что в Бельгии предложили использовать прах умерших для удобрения.