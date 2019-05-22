Появились результаты опроса по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге

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Стало известно, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма на месте сквера. Результаты опроса опубликовала компания ВЦИОМ.

По данным опроса, большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против возведения храма на месте сквера. Стоит отметить, что только 10% опрошенных одобрили строительство храма на месте зеленых насаждений.

«В то же время 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города», — уточняет компания.

Также выяснилось, что 18% горожан вообще не хотят, чтобы храм строили в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что «забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма.