Мартышка покусала 10 человек, один погиб

В Индии дикая мартышка на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечается, она искусала 10 человек. Один из пострадавших — 60-летний мужчина — скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Уточняется, что местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеса.

Вскоре полиция поймала мартышку. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.

Ранее сообщалось, что укушенная обезьяной в лицо девочка попала в больницу под Иваново.