Японца арестовали за попытку ослепить лазером пилотов ВВС США

В Японии арестовали 60-летнего мужчину за попытку ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы в Токио. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, расследование началось после того, как американский пилот заявил о намерении его ослепить во время учебного полета. В результате, учения пришлось приостановить.

Уточняется, что в квартире у японца были обнаружены лазерные указки. По его словам, он начал вредить военным США еще три года назад.

Лайнер с четырьмя американскими военными сел в штатном режиме, никто из них в результате инцидента не пострадал.