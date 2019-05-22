Российского наркобарона отправили отбывать пожизненный срок

В России впервые пожизненное лишение свободы получил организатор международного наркосообщества, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя МВД России Ирины Волк, этот случай является первым в российской правоприменительной практике.

Она отметила, что речь идет о Шерали Табарове, руководителе одного из подразделений преступного синдиката, который наладил канал поставки особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан в Россию.

Табаров был ранее судим на территории России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Еще 14 членов преступного сообщества осуждены на сроки от 6 до 23 лет.