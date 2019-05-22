В Москве в среду ожидается до +27°С

В столице в среду, 22 мая, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +25°С до +27°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.