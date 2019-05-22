Стал известен город под Владимиром, где идет КТО

Силовики проводят спецоперацию по ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области, сообщает ТАСС.

В НАК отказались раскрывать какие-либо подробности о ходе операции, так как это могло бы помещать правоохранительным органам.

По имеющимся данным, боевики все еще находятся в частном доме, где они забаррикадировались какое-то время назад.

В НАК пообещали обнародовать более полную информацию позднее. Известно, что боевики готовили теракт на территории региона.