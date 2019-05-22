Во Франции придумали, как заставить жителей деревни размножаться

Мэр французской коммуны Монтро-Фот-Йон предложил новый способ повысить рождаемость в местной деревне, сообщает La République du Centre.

Мэр Жан Дебози отметил, что в деревне проживает всего 650 человек, а две местные школы находятся на грани закрытия, и добавил, что это — фактически мертвая деревня.

В связи с этим он издал указ, по которому местный житель в возрасте от 18 до 40 лет, имеющий партнера, может бесплатно получить виагру.

Издание отмечает, что у подобной инициативы есть проблемы, в том числе потому, что во Франции виагру отпускают строго по рецепту врача.

Ранее родители учащихся школы на востоке Франции записали в ученики 15 баранов в качестве протеста против сокращения классов.