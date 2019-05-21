Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу выплатят компенсацию
Американские власти выплатят $1,5 млн невиновному Ричарду Филлипсу, который отсидел в тюрьме 46 лет. Об этом сообщает CBS News.
Как отмечается, прокуратура согласилась выплатить компенсацию со второго раза.
Филлипса осудили за убийство и приговорили к пожизненному сроку в 1971 году. Позже стало известно, что американец никого не убивал, а свидетель дал ложные показания.
Уточняется, что на настоящий момент Филлипс занимается искусством, интерес к которому у него появился еще в тюрьме. Причем стоимость его картин составляет тысячи долларов.
«Я буду в порядке, независимо от того, выплатят ли они мне компенсацию или нет», — отметил Филлипс.
Ранее СМИ сообщили о первом освобожденном в России пожизненно осужденном.