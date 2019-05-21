Мультфильм с однополой свадьбой зверей сняли с эфира

Общественное телевидение штата Алабамы (ОТА) в США отказалось транслировать эпизод детского мультфильма «Артур», в котором показана однополая свадьба героев-зверей, сообщает «Би-би-си».

В начале 22-й серии мультсериала происходит церемония бракосочетания двух героев — мистера Ратбенра и его партнера — Патрика.

Вместо нового эпизода канал показал предыдущую серию. По словам составителя программной сетки Майка Маккензи, данная серия подорвала бы доверие родителей к каналу.

«Родители могут не беспокоиться, что их дети могут смотреть ОТА без присмотра», — заявил Маккензи.

Ранее судьи Алабамы отказывались регистрировать однополые браки в штате. В 2015 году 53 округа из 67 не позволяли заключать на бумаге гомосексуальные союзы.

По данным статистики Gallup за 2018 год в штате Алабама 46% жителей придерживаются консервативных взглядов.

«Артур» — канадско-американский сериал, главным героем является антропоморфный жеребец по имени Артур Рид и его друзья, живущие в вымышленном Элвуд-сити.

Телеканал ранее отказывался транслировать в 2005 году сериал, в котором был изображен кролик Бастер в гостях у девочки, у которой было две матери.

Общественный резонанс ранее также вызвал эпизод мультфильма «Свинка Пеппа». Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа ленты.