Замглавы Ростовской области задержан за превышение полномочий

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что в отношении замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша возбуждено уголовное дело из-за превышения полномочий, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, утром 21 мая Сидаш был задержан. У него дома и на работе были проведены обыски. Задержание чиновника связано с делом экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — сказал источник.

Ранее якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела.