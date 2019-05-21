В Москве во вторник ожидается до +25°С

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В столице во вторник, 21 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +23°С до +25°С.

Днем будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.