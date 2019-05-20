Найден мертвым директор филиала «Газпромтранса»
В Оренбургской области произошло тройное убийство, найдены мертвыми директор филиала ООО «Газпромтранс», его супруга и водитель, передает ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Массовое убийство произошло в жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга.
Как сообщила председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова убитым оказался член палаты Андрей Бахарев.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).