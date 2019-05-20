Украинский министр не хочет покидать пост

Исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность. Об этом сообщают «Украинские новости».

По ее словам, она останется работать на своем посту.

До этого украинский президент Владимир Зеленский посоветовал уйти в отставку тем, кто думает о будущих поколениях.

Министр отметил, что готова к реформам в сфере здравоохранения, а уходить с поста — нет.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады.

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