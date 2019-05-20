Россиян пристыдили за женитьбу ради застолья

В Госдуме заявили, что жители России стали заключать брак ради того, чтобы его отметить. Об этом сказала председатель комитета ГД по вопросам семьи Тамара Плетнева, сообщает агентство «Москва».

По словам депутата, в настоящее время молодежь женится, масштабно отмечает праздник и не задумывается о том, что возможен скорый развод.

«Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник... [Сначала] родители давайте «раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами»», — отметила Плетнева.

Она отметила, что необходимо возрождать традицию крепких браков. Депутат предложила в перспективе вводить возможность материальных выплат тем, кто много лет находится в браке.