Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Курил