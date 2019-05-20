Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/318/10994318/2-pic905-895x505-16378.jpg">

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Курил