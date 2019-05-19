Видео с места взрыва в Египте появилось в Сети

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Первые кадры с места взрыва возле пирамид в Египте появились в Сети. Видео опубликовал Compact News в твиттере.

На видеозаписи запечатлен автобус, который пострадал при взрыве бомбы. Видны выбитые стекла и проткнутые шины, а также уничтоженный кирпичный забор поблизости.

Кроме того, уже появились и первые фотографии пострадавших. На них изображена машина спасателей и выстроившаяся очередь из людей, нуждающаяся в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших из-за взрыва возле пирамид в Египте. По последним данным, в результате инцидента пострадали 17 человек. До этого было известно о 14 пассажирах.

Взрыв произошел из-за того, что сработало взрывное устройство недалеко от Большого египетского музея и пирамид Гизы.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.