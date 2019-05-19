Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, задержанные обвиняются в хищении более $1,9 млрд через финансовую пирамиду. В ведомстве отметили, что задержание было произведено по инициативе отделения Национального бюро Интерпола по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с Министерством общественной безопасности Китая.

Мужчина и женщина создали коммерческую организацию из 50 тысяч сотрудников, от действий которых пострадали более 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали экс-главу Нацгвардии.