Криминальные миллиарды полковников ФСБ попали на видео

Набитые деньгами спортивные сумки и пластиковые пакеты, которые были найдены во время обысков по делу начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина попали на видео, опубликованное в телеграм-канале «112».

Также на видео попали коробки, наполненные деньги.

Предположительно, видео снято на мобильный телефон. Снимавший ролик никак не комментировал попавшие в кадр предметы.

Ранее сообщалось, что у полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд руб.