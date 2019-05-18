Аэропорт Сочи экстренно эвакуирован

Пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о «минировании» здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что информация о «минировании» поступила на электронную почту аэропорта. После этого всех находившихся в здании эвакуировали.

В пресс-службе добавили, что сотрудники оперативных служб в настоящее время проверяют здание аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрыва самолета эвакуировали аэропорт в Казани.