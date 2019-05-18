РПЦ выступила с заявлением после скандала на стройке храма в Екатеринбурге

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Русская православная церковь (РПЦ) выразила сожаление о том, что на стройплощадке Екатерининского собора в Екатеринбурге проявилось насилие. Об этом говорится в заявлении председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона на его странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что церковь выступает за мир и согласие в обществе.

«Церковь готова к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто сегодня выступает против инициированных ею проектов», — добавил Иларион.

Митрополит также заверил, что после возведения храма места для прогулок не станет меньше, так как зоны отдыха и спорта заложены в проекте строительства храма.

Кроме того, Иларион выразил мнение, что противников строительства собора в городе значительно меньше, чем сторонников. Чтобы убедиться в этом, он пригласил посетить Екатеринбург в «царские дни» 16-17 июля — дни памяти царской семьи, убитой в 1918 году — и посчитать участников памятного шествия.

Ранее стало известно, как проведут опрос о возведении храма в Екатеринбурге.