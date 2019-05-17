Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Полицейские установили личность женщины, оставившей в больнице ребенка, и задержали ее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова.
До этого стало известно, что СК возбудил дело после того, как в одной из московских клиник нашли брошенную маленькую девочку.
По словам Титова, на настоящий момент женщину доставляют в отдел.
Он также уточнил, что в отношении матери будут проведены следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали истязавшую двойняшек няню.