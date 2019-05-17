О превышении массы сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказали в Росавиации

Загоревшийся в аэропорту Шереметьево Superjet 100 заходил на посадку с перегрузом на 1,6 тонны.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ Росавиации.

Отмечается, что превышения скорости не было.

Масса самолета составляла около 42600 килограммов, что на 1600 килограммов выше максимально допустимой посадочной массы.

Отмечается, что снижение осуществлялось на скорости 155 -160 узлов, при этом скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов, отмечается в документах. Таким образом, превышения скорости не было.

Ранее источник рассказал, что у следствия возникли вопросы к экипажу самолета SSJ 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.