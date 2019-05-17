Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел ночью с 16 на 17 мая.

По некоторым данной, причиной экстренной остановки стало срабатывание одного из датчиков.

Как отмечается, самолет вылетел из Краснодара и уже должен был долететь в Самару.

Ранее сообщалось, что летевший в Самару SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево.