Чеченский спецназ ответил на санкции США

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Командир отряда «Терек» Абузайд Висмурадов считает «честью» свое нахождение в «смешном» санкционном списке США. Слова чеченского силовика передает Телекомпания «Грозный».

Висмурадов отметил, что «радостную весть» о своем включении в санкционный список он получил в четверг, 16 мая.

«Что я могу сказать... Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем», — сказал Висмурадов.

Он напомнил, что уже долгое время является лицом, на которое распространяются санкции. Также командир отряда добавил, что некоторое время назад была заблокирована его страница в инстаграме.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных.