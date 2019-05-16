Епифаний ответил на ультиматумы Филарета

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ультиматумы лидера украинских раскольников Филарета унижают его, передает УНН.

«В целом я не игнорировал его (патриарха Филарета) мнение, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понять формат общения. Нужно понять различие между советами и ультиматумами», — рассказал Епифаний.

Он добавил, что у Филарета достаточно большой опыт руководства церковью.

«Но я не готов выполнять определенные ультиматумы», — сказал Епифаний.

Ранее лидер украинских раскольников Филарет Денисенко обвинил главу Православной церкви Украины Епифания Думенко в нарушении договоренностей, которые привели к расколу в новой церковной структуре.