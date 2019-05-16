Назван виновник самого смертоносного пожара в Калифорнии
Пожарная служба Cal Fire установила, что в самом смертоносном пожаре в Калифорнии, который произошел в ноябре прошлого года и унес жизни 85 человек, виновата местная энергетическая компания Pacific Gas and Electric. Об этом пишет San Francisco Chronicle.
Специалисты установили, что пожар начался из-за неисправности на линии электропередач в округе Бьютт.
Из-за пожаров в Калифорнии Pacific Gas and Electric выплатит около $30 млрд компенсаций, сама компания находится на грани банкротства.
В конце прошлого года в США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии.