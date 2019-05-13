Свеча в гробу сожгла украинский дом

Причиной пожара в доме в Тернопольской области Украины стала свеча в гробу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции страны.

По имеющимся данным, семья, проживающая в загоревшемся доме, готовила к похоронам. Они положили в гроб свечу и забыли о ней. В результате этого загорелся дом.

Отмечается, что при пожаре пострадал 10-летний мальчик, который спал в помещении. Он получил сильные ожоги тела и дыхательных путей.

В настоящее время по факту случившегося завели дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что на похоронах Децла упал большой православный крест.