Священник-гомофоб первым получил запрет на въезд в Ирландию

Американский баптийский духовник Стивен Л. Андерсон из штата Аризона, известный своими антисемитскими заявлениями и крайне негативным отношением к геям, стал первым человеком, получившим запрет на въезд в Ирландию, сообщает The Irish Times.

Большая часть европейских государств уже признала Андерсона персоной нон грата. Одними из последних запрет на въезд для Андерсона ввели в Нидерландах и Южной Африке.

Свою известность он получил в 2009 году, когда рассказал прихожанам, что молится о смерти действующего тогда президента США Барака Обамы. Кроме того, он известен тем, что одобрил стрельбу в гей-клубе во Флориде в 2016 году. Тогда во время нападения были убиты 49 человек.

Как отмечает издание, в мае он планировал приехать для проповеди в Дублин. Петицию, призывающую запретить Андерсону въезд, подписали 14 тыс. человек.

Глава минюста Чарли Фланаган подписал документ о запрете на въезд для Адерсона, опираясь на закон об иммиграции 1999 года.