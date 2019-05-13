Польша выдала России обвиняемого в преступлении 15-летней давности

Россиянина Гедеван Куталиа, обвиняемого в разбое, экстрадировали из Польши, передает РИА «Новости».

Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, в сопровождении спецконвоя Куталиа был доставлен в Москву.

Обвиняемый был выдан по требованию российской стороны. Мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2018 году его задержали в Польше.

По версии следствия, в 2004 года Куталиа с сообщниками похитил у женщины более 1 млн рублей, которые у нее были от продажи недвижимости. Злоумышленники выбросили ее из машины, похитили деньги и скрылись.

Ранее Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США.