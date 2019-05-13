Захвативший в заложники гимназистов ученик задержан в Казани

Школьник, который 13 мая захватил в заложники учеников гимназии №7 в Казани, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Школьник был вооружен пневматическим пистолетом и ножом, добавили в МВД.

В пресс-службе также рассказали, что звонок с сообщением о захвате заложников поступил от родителей ученицы 10-го класса гимназии, нападавшим они назвали одноклассника их дочери.

Ранее стало известно, что вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани.