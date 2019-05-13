Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в 2019 году россияне отдыхали на майских праздниках в общей сумме девять дней.

До этого в СМИ появилась информация, что в Совфеде предложили разделить праздничные дни в 2020 году.

По мнению Голиковой, длительные выходные в мае нужны и важны россиянам.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность... отметить, а с другой стороны - и хозяйством заняться на огороде», — подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники.