Глава ПЦУ не исключил объединения с униатами
Глава «новой церкви» Украины Епифаний заявил о возможности объединения с Украинской греко-католической церковью. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу», — сказал глава ПЦУ.
По его словам, он обсуждал эту тему с главой Украинской греко-католической церкви.
Он также добавил, что объединение структур возможно в будущем.
Ранее сообщалось, что на Украине разгорелся конфликт между Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.