Глава ПЦУ не исключил объединения с униатами

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Глава «новой церкви» Украины Епифаний заявил о возможности объединения с Украинской греко-католической церковью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу», — сказал глава ПЦУ.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой Украинской греко-католической церкви.

Он также добавил, что объединение структур возможно в будущем.

Ранее сообщалось, что на Украине разгорелся конфликт между Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.