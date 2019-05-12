Украинка овдовела из-за молнии

В городе Сокаль Львовской области Украины удар молнии поразил супружескую пару, в результате мужчина скончался. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сводку Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской области.

По имеющимся данным, супруга погибшего получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время женщина находится в реанимации Сокальской Центральной районной больницы.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.00 11 мая, когда супруги находились на дачном участке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье катавшийся на лодке ребенок погиб от удара молнии.