В Москве найден мертвым помощник прокурора с галстуком во рту

В Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, на теле которого обнаружены следы избиения. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, молодого человека обнаружили в съемной квартире, где, кроме него, никто не жил. По словам источников издания, у него во рту был галстук.

«По некоторым данным, мужчина мог быть убит во время полового акта», — сказал источник.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину смерти Некрасова и занимаются проверкой его личных контактов.

Ранее сообщалось, что было найдено тело полицейского в центре Москвы.