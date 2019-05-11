Экстренно эвакуирован аэропорт Киева

Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта «Киев» и ряда супермаркетов в украинской столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Отмечается, что информация о «минировании» поступила на электронную почту Службы безопасности Украины. После получения данного сообщения здания полностью эвакуировали.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

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