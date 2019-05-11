Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 22.17, во Внуково задержаны четыре рейса и отменено два. В аэропорту Домодедово задержано четыре рейса и восемь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что с начала мая в столице выпало свыше 70% месячной нормы осадков.