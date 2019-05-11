Сразу 34 судьи «заболели» перед проверкой квалификации в суде Киева
Сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева не явились на обязательную оценку квалификации по причине болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.
Отмечается, что после данного инцидента Совет судей Украины рассматривает возможность мониторингового визита в Окружной административный суд Киева.
«Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности », — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что согласно переходным положениям конституции Украины все действующие судьи должны пройти оценку квалификации. Отказавшиеся от прохождения испытания освобождаются от должности судьи.
Ранее Окружной административный суд Киева отказался заблокировать закон о госязыке на Украине.