Пять отелей заминировали во Львове от имени умершего американского поэта

Неизвестный 11 мая сообщил о минировании пяти отелей во Львове, передают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что информация о «минировании» поступила в полицию на электронную почту, причем письмо было подписано именем Уистена Одена — англо-американского поэта, ушедшего из жизни в 1973 году.

Сообщается, что на место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Ранее около 7 тысяч человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов.