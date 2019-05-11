Медведь ограбил охотников на Камчатке

Медведь украл продукты из машины охотников на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Об этом сообщает местное издание «Камчатка-Информ».

Как отмечается, животное было прикормлено водителями.

Видео инцидента затем вызвало широкое обсуждение в сети. На записи показано, что медведь взял из машины контейнер с продуктами. Мужчины пытались отогнать его, произвели угрожающий выстрел, но у них ничего не получилось. Схватив добычу, медведь убежал в лес.

Издание подчеркивает, что кормить медведей опасно. В 2018 году на Камчатке были застрелены 70 медведей, который представляли угрозу для людей. Многие из них были прикормлены людьми вблизи дорог и населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете.