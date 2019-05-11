В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 10.03, во Внуково задержан один рейс. В аэропорту Домодедово задержано три рейса и одиннадцать отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Москве в Москве в субботу ожидается до +21°С.
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