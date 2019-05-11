В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 10.03, во Внуково задержан один рейс. В аэропорту Домодедово задержано три рейса и одиннадцать отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в Москве в субботу ожидается до +21°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.