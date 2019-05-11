США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

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В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.

Как отмечается, эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln.

При это ЗРК и корабль помогут «защитить интересы США».

Ранее сообщалось, что Иран решил не выполнять обязательства по урану.