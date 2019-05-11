США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.
Как отмечается, эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln.
При это ЗРК и корабль помогут «защитить интересы США».
Ранее сообщалось, что Иран решил не выполнять обязательства по урану.